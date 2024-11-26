Глава «Ростеха» предупредил о риске остановки экспорта

Сохранение высокой ключевой ставки может привести к тому, что экспорт из России может быть остановлен. Об этом заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Глава госкорпорации отметил, что большинство экспортируемой из России продукции представляют собой товары длительного цикла производства. Срок их изготовления составляет от года.

«Понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20-30%, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным», — сказал Чемезов.

Экономист добавил, что в подобных условиях «Ростеху» придется остановить экспорт. В частности, это затронет авиацию, средства противовоздушной обороны и судостроение.

В октябре Чемезов заявил, что «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Глава «Ростеха» подчеркнул, что ключевая ставка в настоящее время является «серьезным тормозом» для дальнейшего роста промышленности.