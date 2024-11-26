Доллар поднялся выше 105 рублей

Во вторник утром курс доллара укрепился к российской валюте. Он превысил 105 рублей, следует из данных Мосбиржи.

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Американская валюта торгуется на этом уровне впервые с 2022 года. В моменте курс доллара повысился до 105,5 рубля. По состоянию на 11:08 мск рост затормозился, курс составил 105 рубля за доллар США (+0,97%).

Курс евро также демонстрирует рост к рублю. В 11:09 по московскому времени европейская валюта составила 110,03 рублей (+0,81%). Курс китайской валюты увеличился на 1,7%, до 14,54 рубля.

19 ноября Банк России поднял официальный курс доллара выше 100 рублей. Валюта достигла этой отметки впервые с 10 октября 2023 года.

Ранее эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, каким будет курс рубля со следующего месяца. В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что предстоящий ноябрьский налоговый период поддержит рубль. Снижения курса доллара ниже 100 рублей ожидает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете Государственной думы по экономической политике Валерий Тумин.