В магазинах России рухнуло число товаров по акции

По итогам третьего квартала текущего года доля товаров повседневного спроса (FMCG), продаваемых в магазинах в рамках акций кратковременного снижения цен, рухнула до многолетнего минимума. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обзор «Нильсен».

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По данным аналитиков, в указанный период доля продаж FMCG в рамках промоакций составила 39,6%. Снижение показателя в годовом выражении составило 8,9 процентного пункта. Абсолютных цифр эксперты не приводят, однако авторы отметили, что это самый низкий квартальный показатель «как минимум с 2020 года».

Из обзора следует, что доля онлайн-продаж товаров по акциям сократилась на 5,8 процентных пункта. Также в настоящее время заметно снижение средней скидки в магазинах. В третьем квартале 2024 года цены в среднем снижались на 17,4% против 19,7% в аналогичный период 2023 года.

Аналитики подчеркнули, что за такую динамику отвечают продуктовые категории. Например, в российских магазинах стало значительно меньше акций на шоколадные плитки, майонез и консервированные овощи. В непродовольственном секторе доля товаров, включенных в распродажи, остается стабильной, следует из обзора.

18 ноября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году. По словам эксперта, методика расчета официальной инфляции использует усредненную потребительскую корзину, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян.