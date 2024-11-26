Госдолг США грозит стать проблемой для мировой экономики

Ускоренный рост госдолга США может создать крупные проблемы для мировой экономики, в частности для развивающихся стран. Такое мнение приводится в комментарии газеты Global Times (GT) по поводу превышения американским госдолгом беспрецедентной отметки в $36 трлн.

Хотя американское правительство может поддерживать свою долговую систему в обозримом будущем, "ускоренный рост государственного долга США все же представляет значительные проблемы для мировой экономики, особенно для развивающегося мира", пишет издание. В начале января 2024 года американские обязательства выросли до $34 трлн, а в конце июля этот показатель достиг отметки в $35 трлн. Увеличение с $35 трлн до $36 трлн заняло всего три месяца, отмечает газета.

Такой ускоренный рост "рискует подорвать доверие к казначейским облигациям США, что может привести к повышению их доходности и росту волатильности на мировых финансовых рынках". Для развивающихся стран эта динамика часто приводит к оттоку капитала, обесцениванию их валюты и росту расходов по займам, что еще больше усложняет их экономическое развитие, говорится в колонке.

"Более тревожным является то, что непрерывный рост долга США - это уже не просто краткосрочная тенденция, а значительная долгосрочная проблема, возникшая в результате кумулятивного воздействия сложных и устойчивых экономических, политических и социальных проблем", - указано в статье.

Продолжающийся дисбаланс между государственными расходами (на социальное обеспечение, оборону и развитие инфраструктуры) и налоговыми поступлениями становится все более очевидным, отмечает издание.

Интернационализация юаня

Китай, вторая по величине экономика мира, осознал необходимость принятия упреждающих мер для смягчения рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от доллара США, говорится в колонке.

"Процесс дедолларизации, который означает снижение зависимости от доллара в международной торговле, глобальных платежных системах и валютных резервах, стал ключевым направлением для Китая и многих других стран", - указано в материале GT.

Продвигая использование юаня в трансграничной торговле и инвестициях, КНР стремится не только повысить свою финансовую устойчивость, но и снизить подверженность побочным эффектам фискальной и денежно-кредитной политики США, отмечает издание.

Авторы колонки считают, что Пекину необходимо продолжать продвигать интернационализацию юаня.

"Только путем постоянного повышения международного статуса юаня Китай может эффективно снизить свою зависимость от доллара США, - указано в статье. - Этот шаг поможет смягчить потенциальное негативное воздействие проблемы долга США на экономику Китая".

Рост госдолга США

15 ноября государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. В июне Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе по итогам обзора американской экономики на основании 4-й статьи своего устава подчеркнул необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП. В организации считают, что "необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП". По мнению фонда, "такие высокие показатели дефицита и долга представляют растущий риск для американской и мировой экономики". МВФ подчеркивает необходимость "срочно устранить" эту проблему.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг в 2034 году превысит $50 трлн (122% ВВП). Согласно оценке управления, средний годовой рост ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.