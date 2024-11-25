Великобритания ввела санкции против десятков связанных с Россией судов

Правительство Великобритании опубликовало документ, из которого следует, что Лондон ввел санкции против 30 судов, связанных с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, под санкции попали 30 судов, среди которых есть нефтяные и химические танкеры. При этом, в санкционный список попали российские танкеры «Виктор Бакаев» и «Красноярск», а также корабли под флагами Сьерра-Леоне, Панамы, Островов Кука, Антигуа и Барбуда, Габона, Барбадоса и Гвинеи.

Как объяснили авторы инициативы, попавшие в перечень судна участвуют в деятельности, цель которой связана с «дестабилизацией, а также угрозой территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины». Еще одной причиной для внесения в санкционный список в Лондоне назвали «поддержку или получение выгоды от российского правительства».

Ранее Великобритания внесла в санкционный список судно PORT OLYA-3, которое находится под российским флагом.