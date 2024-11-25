Доллар подешевел на фоне новостей о кандидате Трампа в главы Минфина

Курс доллара к корзине мировых валют, включающей евро, швейцарский франк, иену, канадский доллар, фунт стерлингов и шведскую крону, упал на 0,6 процента на фоне новостей о кандидатуре управляющего хедж-фондом Скотта Бессента в министры финансов США в правительстве избранного главой государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Подешевевшая в понедельник американская валюта на прошлой неделе достигла двухлетнего максимума в том числе в отношении евро, на который приходится более половины удельного веса указанной корзины. Как писал Bloomberg, европейская валюта снизилась до 1,0335 доллара, впервые с ноября 2022 года, после того, как в пятницу Евросоюза сократилась сильнее, чем ожидалось.

«Хотя Бессент заявил о поддержке планов Трампа по снижению тарифов и налогов, рынки ожидают, что он будет отдавать предпочтение экономической и рыночной стабильности, а не быстрым изменениям политики», — указывает Trading Economics.

Ранее опрошенные Reuters аналитики оценили вклад обещанных республиканцем пошлин в сокращение экономического роста КНР в 0,5--1,0 процентных пункта. При этом большинство из них сохранили прогноз роста китайской экономики на текущий и 2025 годы на уровне 4,8 и 4,5 процента соответственно, отказавшись корректировать их до начала реализации торговой политики нового президента США.