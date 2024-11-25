Спрогнозировано, что будет с экономикой России в 2025 году

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко спрогнозировал серьезное развитие отечественного производства в 2025 году, рост цен на золото, а также создание новых рабочих мест, передает «Газета.Ru».

Тенденция увеличения ключевой ставки до 22—23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года повлечет за собой снижение объема кредитов и рост объема депозитов в банках до 55—60 триллиона рублей до конца 2025 года, отметил собеседник.

Увеличение интереса к золоту у центральных банков других стран повысит цены на драгметалл, считает эксперт. По его словам, в следующем году будет активно развиваться технологический суверенитет.

Возможность дефолта в России оценили

Ранее директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов заявил, что Минэкономразвития повысило оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) России за девять месяцев 2024 года с 4 до 4,2%. По его словам, согласно предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале 2024 года составил 3,1%.