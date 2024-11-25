Возвращение Трампа может изменить стратегию работы Всемирного банка

Второй президентский срок Дональда Трампа приведет к повышенной неопределенности в международных отношениях, включая торговлю, оборону и борьбу с изменением климата, однако усиление единства в Европе может укрепить институциональные позиции некоторых организаций, таких как ЕС, ЕБРР и другие. Об этом пишут аналитики рейтингового агентства Scope в ноябрьском обзоре, посвященном наднациональным организациям и многосторонним банкам развития (МБР).

Кроме того, в нем отмечается, что для организаций с большим участием США в акционерной структуре влияние новой администрации может быть неоднозначным. Новый президент, вероятно, сосредоточится на внутренних вопросах, применяя более транзакционный подход к международному сотрудничеству, пишут аналитики Scope. ЕБРР благодаря диверсифицированной акционерной структуре сохранит сбалансированное управление, несмотря на то, что США владеют 10% капитала (против 8,6% у Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании).

Однако риски управления могут проявиться в институтах, где США имеют блокирующее большинство, таких как Всемирный банк (15,5% голосов у США) и Межамериканский инвестиционный банк (IADB, 30% голосов). Мандат IADB направлен на развитие Латинской Америки и Карибского региона, что противоречит заявлениям Трампа о возможности введения высоких тарифов на южноамериканский экспорт в США.

Также Scope отмечает, что приход Трампа может существенно повлиять на финансирование Украины, поскольку он заявлял о намерении быстро завершить военный конфликт, что вносит неопределенность в будущие выплаты от ЕС, ЕБРР и, в меньшей степени, от ЕИБ и Банка развития Совета Европы. На конец 2023 года доля Украины в кредитных портфелях составляла 11% у ЕС и 9% у ЕБРР, подсчитали в агентстве. Если США снизят поддержку Украины, европейские институты могут оказаться перед выбором: увеличить свои обязательства или сократить помощь, что может повлиять на устойчивость финансирования и реализацию долгосрочных проектов в стране, предупреждают аналитики.