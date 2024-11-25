Сенатор назвала возможные темы послания Путина к парламенту

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию может затронуть темы жилья и помощи многодетным. Об этом заявила РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

«Одним из сложных вопросов остается жилищный, вряд ли не будет сказано о нем. Вопросы бедности также обычно затрагиваются в посланиях», - пояснила парламентарий.

Она также высказала мнение, что в послании Федеральному собранию глава государства может озвучить и новые меры поддержки многодетных семей.

В этом году президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в конце февраля. Оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут.

В своем выступлении глава государства затронул вопросы внешней и внутренней политики, озвучив ряд мер, которые должны быть предприняты для развития страны в ближайшие годы. В том числе глава государства анонсировал запуск сразу несколько новых национальных проектов, призванных улучшить демографическую ситуацию и решить проблему кадрового голода.