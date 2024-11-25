Каким будет курс рубля с 1 декабря

Эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, каким будет курс рубля со следующего месяца. В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что ноябрьский налоговый период поддержит рубль.

Снижения курса доллара ниже 100 рублей ожидает член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете Государственной думы по экономической политике Валерий Тумин.

По словам руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александра Шнейдермана, на рубль давит обострение геополитических факторов и усиливающиеся позиции доллара на международном валютном рынке. Он считает, что на следующей неделе доллар окажется в вероятном диапазоне 102–106 рублей.

Возможность дефолта в России оценили

В компании BitRiver прогнозируют сохранение рисков дальнейшего ослабления рубля в связи с отсутствием фундаментальных факторов для устойчивого укрепления.

«Торговый диапазон для доллара прогнозируется в пределах 97,00–107,50 рубля. Трехзначные значения доллара становятся новой реальностью», — добавили в фирме.

19 ноября Банк России поднял официальный курс доллара выше 100 рублей. Валюта достигла этой отметки впервые с 10 октября 2023 года.