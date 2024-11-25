Перечислены причины ослабления рубля

Курс доллара составляет 104,31 рубля, такого уровня не было с весны 2022 года. Одна из причин — новый пакет антироссийских санкций, принятый США в пятницу, 21 ноября, под который попали около 100 российских банков, работающих с иностранной валютой.

Причины ослабления рубля перечислили опрошенные KP.RU эксперты.

«По рывкам доллара за несколько дней нельзя определить тенденцию, — отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики Георгий Остапкович. — Не исключено, что на курс повлияли произошедшие недавно геополитические события. Однако сказать, что сейчас пойдет космический рост доллара и, как следствие, резкое падение рубля, нельзя».

Другой причиной является снижение российского экспорта, продолжил перечислять экономист Максим Чирков. На это повлияли и санкции, и котировки на сырье.

«Например, цены на нефть еще в октябре опустились на 5–10 долларов. Таким образом, предложений доллара на валютном рынке становится меньше», — объяснил свою точку зрения специалист.

Второй существенный момент — планирование новогодних каникул, которые часть россиян решила провести за границей и поэтому скупает валюту заранее, создавая на нее больший спрос.

По прогнозам Остапковича, вялотекущее снижение рубля продолжится, хотя баланс экономики это не нарушит.

«Пострадает та часть населения, экономических агентов, которая больше завязана на импорт. В среднем, россиянин потребляет примерно 20% импортных продуктов питания и примерно 35–40% импортных непродовольственных товаров. Конечно, эти товары подорожают в связи с ослаблением рубля и роста доллара», — предрек специалист.

При этом рост доллара наблюдается сегодня по отношению ко всем мировым валютам. К этому привели обещания победившего на выборах американского президента предпринимателя Дональда Трампа о перестройке экономики, внешнеэкономических связей и прочих изменениях, резюмировал эксперт.