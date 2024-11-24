Госдолг США обновил исторический максимум

Государственный долг США обновил исторический максимум и превысил отметку в 36 триллионов долларов. Об этом сообщили в американском Минфине.

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Согласно отчету ведомства, госдолг, составлявший в январе 2024 года 34 триллиона долларов, увеличился за это время на два триллиона.

Зарубежные СМИ сообщали, что Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны.

По данным Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу текущего года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки 131,7 процента ВВП. По прогнозам экспертов, к 2034 году он может достигнуть 50 триллионов долларов.

Политолог Константин Блохин предположил, что госдолг США, несмотря на свой гигантский размер и постоянный рост, не является прямой угрозой для американской экономики.

В этом году Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения в первой половине 2024 года. Среди стран «Большой двадцатки» средний уровень задолженности центрального правительства составляет порядка 23,6 тысячи долларов. Показатели этой отметки выше только у шести государств.

За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня — более чем 35,67 триллиона долларов — в текущем.