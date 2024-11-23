Мировые цены на кофе обновили максимум за 13 лет

Цены на кофе сорта арабика выросли до $3 за фунт, достигнув максимума с апреля 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Нью-Йорке.

© Газета.Ru

Урожай Бразилии, ведущего мирового производителя кофе, похоже, потерял часть потенциала из-за засухи, при этом данные указывают на снижение производства арабики в этом сезоне, пишет Trading Economics.

Несмотря на недавние дожди в Бразилии, влажность почвы остается недостаточной, отметили эксперты. Это препятствует развитию плодов, что может поставить под угрозу урожай следующего года, предупредили они.

Согласно исследованию консалтинговой компании StoneX, урожай кофе в Бразилии в 2025/26 году составит 65,6 млн мешков по 60 кг, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем цикле. Урожай арабики, как ожидается, сократится на 10,5% в годовом выражении, до 40 млн мешков.

Между тем, мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%.