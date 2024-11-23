Названа новая экономическая угроза для Европы

Европе угрожает новый газовый кризис на фоне быстро снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ. На фоне геополитической напряженности цены за текущий год выросли на 45%, сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, из-за наступления холодов в Европе резко вырос спрос на газ для отопления. Ситуация усугубляется тем, что слабые ветра в районе ветровых электростанций не позволяют использовать в полную силу этот источник энергии для генерации электричества.

Цены на газ в течение года выросли на 45%. Как отмечает агентство, эти темпы роста значительно ниже тех, что наблюдались в 2022 году, но этого все равно достаточно, чтобы "создать угрозу ухудшения инфляционного кризиса и усиления давления на и так борющуюся за выживание промышленность".

"Это становится похожим на 2022 год, когда ЕС был готов покупать газ за любую цену", - заявил Арне Ломанн Расмуссен, ведущий аналитик в компании Global Risk Management.

Одним из главных факторов, который в ближайшее время может привести к дальнейшему росту цен на газ, агентство называет риск остановки поставок трубопроводного газа из России, который по-прежнему закупает часть европейских стран. Это может произойти из-за новых американских санкций против Газпромбанка, который используется для платежей. Поставки трубопроводного газа находились под угрозой риска и до санкций США, поскольку в конце года истекает договор о его транзите через Украину.

Поставки из России в Европу достигли максимума за полгода

Другими факторами риска называются задержки с поставками сжиженного природного газа из США, а также холодная погода в зимние месяцы. Кроме того, ожидается, что цены на газ летом 2025 года будут выше, чем зимой 2025-2026 годов. Это означает, что заполнение газохранилищ в следующем году может оказаться более сложной задачей, чем это было ранее.

Наиболее пострадавшей страной может оказаться Германия, как и в 2022 году, экономика которой в настоящий момент находится в стагнации. В частности серьезные проблемы испытывают автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность Германии.