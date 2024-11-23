Кабмин ввел временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Соответствующее постановление правительства было размещено на сайте кабмина.

"На время действия ограничений из России не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны", - говорится в документе.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 грамм в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились начиная с февраля 2022 года, напомнили в кабмине. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлекать значительные объемы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов.