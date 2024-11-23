Стало известно о росте трансграничной торговли в России

Покупатели из России потратили на товары из-за рубежа почти 190 миллиардов рублей за три квартала, что на 62 процента больше, чем годом ранее. О росте трансграничной торговли сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

© Lenta.ru

Отмечается, что рост оборотов, показатели которых в 2021 году поставляли 317 миллиардов рублей, сложно ввиду проблем с логистикой и снижения в пять раз порога беспошлинного ввоза на территорию России товаров из наиболее дорогих категорий.

Как сообщила изданию старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько, ситуация с трансграничной торговлей стала выправляться, по сравнению с 2022 годом, в 2023 году в связи с тем, что покупатели стали самостоятельно приобретать продукцию на зарубежных интернет-площадках.

Ранее стало известно, что ПСБ запустил инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам российского бизнеса. С помощью механизма поддержат российских участников ВЭД и их партнеров в условиях антироссийского санкционного давления.