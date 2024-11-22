Курс юаня к рублю взлетел

По итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 22 ноября, курс юаня поднялся до 14,1 рубля, что стало максимумом с марта 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

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За неделю китайская валюта прибавила более двух процентов, хотя до этого полтора месяца оставалась стабильной. Такая динамика наблюдается на фоне общего ослабления рубля.

Ранее Центробанк по итогам внебиржевых торгов установил официальные курсы доллара и евро на уровне 102,58 рубля и 107,43 рубля соответственно. Оба этих значения стали максимальными для курсов ЦБ с марта 2022 года. На Мосбирже обе валюты не торгуются из-за санкций США.

Еще один антирекорд установил индекс РТС, опустившийся до 791,5 пункта. В последний раз ниже 800 пунктов он падал после начала боевых действий на Украине. Индекс Мосбиржи незначительно вырос, но остается ниже 2600 пунктов, что также недалеко от минимума за 2,5 года.

Основными причинами рекордного ослабления рубля называют рост геополитической напряженности и пакет санкций Минфина США, который впервые включает в себя Газпромбанк. Второе обстоятельство, предполагает инвестбанкир Евгений Коган, может стать «черным лебедем» для рубля, так что доллар дойдет до 105 рублей.