Молдавия сформировала запасы газа на один зимний месяц потребления

Молдавские энергетики закачали в хранилища свыше 200 млн куб. м природного газа, что хватит республике на один зимний месяц потребления. Об этом сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов в интервью Jurnal TV.

"Всего коммерческих запасов, даже не принимая в учет объемов на случай ЧП, хватит на один месяц потребления, причем с учетом достаточно низкой температуры воздуха", - сказал Парликов.

По его словам, на случай ЧП власти закачали в газовые хранилища Украины и Румынии 50 млн куб. Еще столько же запасла газотранспортная госкомпания "Энергоком" в соответствии директивами ЕС. Коммерческие запасы газораспределительной компании "Молдовагаз", которые хранятся на Украине, оцениваются в 100 -120 млн куб газа, отметил министр.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи из-за проблем с транзитом по территории Украины. В этой ситуации Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в непризнанное Приднестровье.

31 декабря истекает срок действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите российского газа в Европу. 15 ноября в Минэнерго Украины в очередной раз заявили, что Киев не ведет никаких переговоров о транзите как российского, так и какого-либо другого газа через свою трубопроводную систему после истечения контракта с "Газпромом". Как сообщил сегодня министр энергетики Виктор Парликов, 25 ноября в Санкт-Петербурге представители Молдавии и "Газпрома" проведут переговоры, на которых обсудят возможности поставки российского газа в непризнанное Приднестровье в случае прекращения его транзита по территории Украины.