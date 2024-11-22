Эксперты объяснили падение курса рубля

На падение рубля влияют рост геополитической напряженности, снижение нормативов репатриации выручки и сокращение Банком России продажи валюты по бюджетному правилу. Об этом «РБК» сообщили опрошенные эксперты.

Ранее курс юаня на Московской бирже впервые с 9 октября 2023 года превысил 14 рублей.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в частности, на курс рубля влияет геополитическая напряженность, которая приводит к расширению риск-премии и повышению дисконта в российских финансовых активах. Также негативно на российской валюте сказываются снижение нормативов репатриации выручки и сокращение Банком РФ продажи валюты по бюджетному правилу.

«Рубль не может даже опереться на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и рост ключевой ставки, поскольку привычного керри-трейда давно нет», — добавил Зельцер.

Кроме того в четверг Управление по контролю за иностранными активами США ввело новые масштабные санкции против финансового сектора РФ. Однако экономисты «Ренессанс Капитала» оценивают их влияние на рубль как неоднозначное, поскольку с одной стороны они могут негативно повлиять на приток выручки от экспорта газа, а с другой его транзит в Европу через территорию Украины и так бы завершился к концу 2024 года.