Сийярто и Сорокин обсудили поставки газа после санкций США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным поставки газа в свете санкций США против Газпромбанка.
Их встреча состоялась в Стамбуле на полях международного форума по энергетике.
"Быстро воспользовались возможностью в Стамбуле. Вместе с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным рассмотрели ситуацию с поставками газа и подтвердили, что будем поддерживать сотрудничество для безопасного энергоснабжения Венгрии", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).