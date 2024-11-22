Предпосылок к тому, что «Северный поток — 2» выставят на аукцион, нет, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Таким образом депутат отреагировал на сообщения о планах бизнесмена из США Стивена Линча купить газопровод.

«В Европе все понимают, что экономическая смерть Германии началась с разрушения «Северных потоков» <...>. Поэтому я считаю, что вряд ли будут продавать, тем более, что газопроводом владеет консорциум крупнейших компаний, а не «Газпром»», — отметил Ананских.

При этом депутат подчеркнул, что заявления американского инвестора лишь еще раз подтверждают востребованность газопровода.

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О том, что Стивен Линч «тайно» пытается купить «Северный поток — 2», стало известно накануне. Бизнесмен уверен, что сделка позволит Западу «контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива», а ему самому – «стать самым богатым парнем».