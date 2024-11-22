В России выросли цены на стройматериалы

Средний рост цен на строительные материалы за январь-ноябрь 2024 года на территории РФ составил около 11%.

Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе заседания комиссии РСПП по жилищной политике.

"Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам в среднем составил порядка 11% (за январь-ноябрь 2024 года - прим. ТАСС). Но это меньше, надо сказать, на 4%, чем за аналогичный период 2023 года", - сказал замминистра.

Ранее эксперты, опрошенные ТАСС, сообщали, что стоимость импортных строительных материалов в РФ может вырасти на 10-15% в 2025 году по сравнению с 2023 годом.