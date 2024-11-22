Набиуллина назвала «бич» банковской системы России

Стремление банков продавать россиянам одни финансовые продукты вместо других является главным пороком банковской системы, однако эта проблема постепенно теряет свою остроту, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции "Фокус на клиента".

"Здесь есть изменения к лучшему. Это радует. Может быть, не кардинальные, но достаточно заметные. Это мы видим по жалобам, смотрим, на что жалуются люди. Мы видим тот бич, который у нас был в отношениях банков с клиентами, а именно - жалобы на навязывание ненужных продуктов, на подмену продуктов, то есть мисселинг. Количество этих жалоб упало", - передает слова главы ЦБ корреспондент "Российской газеты".

По словам Эльвира Набиуллиной, в 2024 году число жалоб на навязывание ненужных услуг в банках снизилось на 40%, а на мисселинг - в три раза.

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