Стало известно, как будут маркировать импортный алкоголь в РФ

Законопроект, который предусматривает полный перенос на территорию России маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ), одобрен правительством РФ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Минфина РФ.

Подчеркивается, что в настоящее время маркировку алкоголя должны осуществлять до ввоза в Россию. С 2021 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимого алкоголя на таможенных складах, он направлен на обеспечение возможности маркировки на территории РФ.

Эксперимент будет действовать до 2026 года. Согласно одобренному законопроекту, с 1 марта 2026 года маркировка будет осуществляться только в России на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готовится к включению сладостей в эксперимент по маркировке. Речь идет о шоколаде, пирожных, конфетах, зефире, пастиле, печенье, желе, мармеладе, джемах, фруктовом и ореховом пюре и жевательной резинке.