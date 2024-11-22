Курс биткойна снова обновил исторический максимум, превысив 99 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, который учитывает данные более чем 20 бирж.

Стоимость криптовалюты трижды превысила отметку в 99 тысяч долларов за последний час и сейчас находится на уровне 99 085 долларов за одну монету. Рыночная капитализация биткойна достигла 1,96 трлн долларов, а суточный объем торгов почти достиг 100 млрд долларов.

Напомним, что курс криптовалюты стал расти после прошедших в США президентских выборов. Так, 6 ноября ее цена составляла 76 тысяч долларов, а 21 ноября она достигла уже 98 тысяч долларов. СМИ сообщали, что биткойн дорожает на ожиданиях инвесторов, что победивший на выборах Дональд Трамп будет продвигать упрощение регулирования рынка криптовалют.