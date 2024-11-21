Названы самые популярные категории кешбэка в России

«За все покупки», «Супермаркеты» и «Кафе и рестораны» являются наиболее популярными категориями кешбэка у россиян. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Весной банком была перезапущена программа лояльности. С того момента число ее пользователей существенно возросло. Все клиенты каждый месяц получают кешбэк рублями.

«Наибольший объем кешбэка ВТБ в этом году выплатил "За все покупки" - 28%. На втором месте – кешбэк за покупки в супермаркетах (20%), на третьем – кафе и рестораны (14%)», – говорится в публикации.

Также в список попали вознаграждения за транзакции в аптеках (8%) и магазинах одежды и обуви (5%). В банке подчеркивают, что программа лояльности сегодня для клиентов – это возможность получать гарантированный доход за совершенные транзакции на ежемесячной основе.

Ранее в ВТБ сообщили, что в текущем году российским гражданам, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут выплатить более 420 млрд рублей кешбэка.