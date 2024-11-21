Экономист предрек рост криптовалюты Ethereum

Ethereum может подорожать вслед за биткоином. Такое предположение в беседе с «Ридусом» высказал экономист Евгений Коган.

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Рост последнего, по его мнению, обусловлен интересом избранного президента США Дональда Трампа к криптовалютам.

«Трамп пообещал уволить председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который десять лет не хотел согласовывать запуск ETF на биткоины. Он с трудом согласился согласовать ETF на Ethereum. <...> Как только Генслер уйдет, Ethereum может рвануть вверх, поскольку будут решены вопросы стейкинга», — пояснил Коган.

Он добавил, что криптовалюты дорожают, поскольку люди по всему миру теряют доверие к традиционным денежным единицам и ищут «спасительные гавани».

Утром 21 ноября стоимость биткоина обновила рекорд и поднялась выше $97 тыс. Это следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance.

По состоянию на 8:00 мск биткоин подорожал на 5,96% за сутки и достиг стоимости $97,559. Менее чем за час до этого одна единица стоила на тысячу долларов меньше.

Как писало издание «Коммерсантъ», рост стоимости криптовалюты обусловлен ожиданиями, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать внедрению более упрощенного регулирования в сфере криптовалют.