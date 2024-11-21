Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Доходы федерального бюджета в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, расходы — 41,46 триллиона рублей. Инфляция запланирована на уровне 4,5 процента. Закон о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку Госдума приняла на пленарном заседании 21 ноября.

За принятие бюджета проголосовали 335 депутатов, против — один, и 77 воздержались.

По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, бюджет гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами в полном объеме. На эти цели предусмотрено больше 21 триллиона рублей на три года. Также увеличены ассигнования на оборону, поддержку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Еще один приоритет бюджета — технологический суверенитет страны, без которого невозможно решить задачи экономического прорыва. На эти цели направят больше 6 триллионов рублей, сообщил глава комитета.

«На нацпроекты, на те важнейшие мероприятия, влияющие на качество жизни людей и развитие страны, на шесть лет выделяется более 40 триллионов рублей, — сказал Андрей Макаров. — Это в два раза больше, чем в предыдущие годы».

В постановлении к третьему чтению закона о бюджете определили приоритетные направления, на которые будут перераспределять бюджетные средства в ходе исполнения федерального бюджета. При этом важнейшей задачей парламента является усиление парламентского контроля за расходованием средств.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон о федеральном бюджете обеспечивает все социальные обязательства, решает задачи развития и отвечает на вызовы, с которыми столкнулась страна. На социальную политику в 2025 году в бюджете предусмотрено 6,9 триллиона рублей. Эти деньги пойдут на индексацию пенсий, социальные пособия, поддержку семей с детьми.

«Обеспечены социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. Сейчас они на фронте защищают нашу страну и всех нас, иногда — ценой своей жизни, и должны быть уверены, что их близкие получают всю необходимую помощь», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Для поддержки и развития регионов распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов. «Это позволит сократить разрыв между 10 наиболее и 10 наименее обеспеченными регионами с 5,5 до 2,7 раза, — отметил председатель Госдумы. — Всего эту дотацию получат 63 региона, на эти цели в бюджете предусмотрено 1,1 триллиона рублей ежегодно».

Кроме того, выделят средства на индивидуальные программы социально-экономического развития 10 регионов — 1 миллиард рублей ежегодно. Это коснется Республики Алтай, Адыгеи, Калмыкии, Марий Эл, Тувы, Хакасии, Чувашии, Алтайского края, Курганской и Псковской областей.

При этом Счетная палата будет проводить ежегодный анализ реализации индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ с представлением в Государственную Думу соответствующей информации, отметил Вячеслав Володин.

Также между регионами перераспределено 253 межбюджетных трансферта с общим объемом 3,4 триллиона рублей. Они могут принимать бюджеты с учетом указанных средств и заключать контракты.

«Цифры огромные — с 2018 года объем бюджетных расходов вырос в 2,5 раза — с 16 триллионов 713 миллиардов до 41 триллиона 469 миллиардов рублей, — отметил Вячеслав Володин. — Доходы также растут, в 2025 году они составят 40 триллионов 296 миллиардов рублей, и очень важно, что доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 72,9 процента».

По словам Вячеслава Володина, все это говорит о том, что политическая система и экономическая модель, созданные президентом, не только выстояли в условиях введенных санкций, но и эффективно работают.

«Сегодня наша основная задача — обеспечить парламентский контроль над использованием каждого бюджетного рубля. Поэтому одновременно с принятием бюджета в третьем чтении мы приняли постановление, в котором обозначили Правительству, куда, на наш взгляд, должны быть в первую очередь направлены поступившие в бюджет дополнительные доходы», — сказал Володин.

Среди этих направлений — обновление городского электротранспорта, комплексное развитие сельских территорий, ремонт дорог, решение различных социальных вопросов.