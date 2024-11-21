Аналитики рассказали, как долго доллар будет торговаться по 100 рублей

Дефицит валюты, а значит, и ослабление рубля с учетом нынешней структуры финансовой системы может сохраниться до ослабления санкционного режима. Об этом заявил «Ведомостям» экономист, автор telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов.

На него оказывают влияние сложности репатриации валютной выручки и сложившаяся специфика валютных счетов российских компаний, отметил собеседник. Банк России второй день подряд устанавливает официальный курс доллара чуть выше так называемой психологической отметки в 100 рублей.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов выразил уверенность в том, что укрепление доллара обусловлено победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. По мнению аналитика, экономиста инвестиционного банка «Синара» Сергея Коныгина, на рубле негативным образом отражается текущий дисбаланс между спросом и предложением.

Ранее, 14 ноября, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила, что курс американской валюты к концу года может достигнуть 100 рублей. По ее мнению, рост курса отражает усиление спроса на иностранную валюту.