В Китае найдены запасы золота на десятки миллиардов долларов

Геологи обнаружили запасы золота стоимостью в $82,8 млрд на месторождении в центральной провинции Хунань в Китае. Об этом сообщили в региональном геологическом управлении.

Отмечается, что специалисты нашли на месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян более 40 золотоносных жил, залегающих на глубине свыше 2 тысяч метров. В основной зоне разведки геологи обнаружили 300,2 тонны запасов драгоценного металла, самое высокое его содержание в руде оценили в 138 граммов на тонну.

«Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней ($82,8 млрд), исходя из текущей цены на золото», — подчеркнули в геологическом управлении.

Между тем мировые цены на золото значительно выросли, декабрьские фьючерсы подорожали до $2639,50 за унцию, пишет Ura.ru.