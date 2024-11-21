В ФНС рассказали, сколько налогов заплатят россияне с дохода по вкладам

Размер начисленного россиянам налога на процентные доходы по вкладам за 2023 год составил 114 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

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Представитель ведомства отметил, что это касается НДФЛ, под который попадают доходы граждан по имеющимся банковским счетам и депозитам сверх необлагаемой суммы. Как уточнил он, для 2023 года это 150 тыс. рублей.

В стране внедрили налог на вклады в 2021 году, однако срок его уплаты сдвигался. В результате первым годом, за который он взимается, стал 2023-й, выплаты производятся в 2024 году.

Ранее «Известия» сообщили, что россиянам будет необходимо платить налог на вклады с доходов по ним от 190 тысяч рублей. Подчеркивалось, что порог увеличился после последней корректировки ключевой ставки.

В последний раз она была увеличена Центробанком до 19 процентов. Чтобы получать доход более 190 тысяч рублей, на депозите и накопительном счете должно лежать больше одного миллиона рублей.