Спрогнозировано, когда курс доллара поднимется выше 120 рублей

В 2025 году курс доллара может окончательно закрепиться выше 100 рублей, а на горизонте ближайших двух лет возможно возвращение к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 ноября 2024 года, составляет 100,2192 рубля. Это второй день, когда Банк России устанавливает официальный курс выше психологической отметки. 20 ноября курс составлял 100,0348 рубля.

Оценены скорость и перспективы ослабления рубля

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Что будет дальше

«Увидеть курс по 100 рублей второй раз — это уже не шок», — утверждает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.

По его словам, более важна длительность нахождения курса на трехзначных значениях. Эксперты связывают ослабление рубля с сильным дисбалансом спроса и предложения на рынке.

Девальвация рубля в России неизбежна из-за диспропорции в трансграничных потоках капитала и прироста рублевой денежной массы, считает экономист, автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Эксперт прогнозирует закрепление курса на уровне выше 100 рублей за доллар в 2025 году в том числе из-за потребности бюджета в финансировании дефицита.

«Вопрос лишь в скорости девальвации рубля. Пока относительно контролируемо, хотя нужно учитывать, что в России больше нет открытого валютного рынка, так как операции ушли на внебиржевой рынок», — говорит Рябов.

В ближайшие недели доллар может достичь отметки 102,5 рубля, в свою очередь прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, возвращение к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля — лишь вопрос времени, вероятно, ближайших двух лет.