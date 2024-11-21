Россия вышла на первое место по объемам поставок газа в ЕС

В минувшем сентябре Россия впервые с 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

По подсчетам агентства на основании данных Евростата, доля российских поставщиков достигла 23,7%.

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Соотношение поставок трубопроводного и сжиженного газа составило 60% на 40%. В целом европейские компании приобрели у России газа на €1,4 млрд, что на треть больше, чем было в августе. Подобных показателей удалось достичь впервые с мая 2022 года — тогда российский газ занимал в европейском импорте 22,9%.

На втором месте по объемам поставок газа в ЕС за этот период оказался Алжир, на третьем — США.

15 ноября сообщалось, что газ в ЕС резко подорожал после данных о сбое поставок из России. По информации биржи ICE, стоимость газа в Европейском союзе накануне впервые с конца ноября прошлого года превысила отметку $500 за 1000 куб. м.

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