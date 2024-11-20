Европу предупредили о возможном ущербе от введения пошлин Трампом

Пошлины, которые намерен ввести избранный американский президент Дональд Трамп, могут нанести серьезный экономический ущерб странам Европейского Союза (ЕС) и осложнить отношения между ними и Вашингтоном. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Автор предупредил, что администрация Трампа разжигает торговую войну, которая грозит Европе.

«ЕС, для которого США являются крупнейшим экспортным рынком и одним из ближайших стратегических союзников, может войти в число тех, кто больше всего пострадает, если Трамп осуществит свои планы, касающиеся пошлин», — говорится в статье.

По мнению экспертов газеты, протекционистские меры Трампа возможно повлекут за собой дальнейший экономический спад в Европе, осложнив союзнические отношения.

Ранее министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью призвал усиливать европейскую экономику, делать ее более автономной, чтобы она сумела преодолеть любые неожиданности.