В Минфине приняли зеркальные меры в отношении замороженных активов Запада

Россия в качестве ответных мер будет использовать доходы с замороженных в России активов Запада. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Силуанов добавил, что российская сторона будет поступать точно так же, как и западные страны.

"Поэтому у нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов", - заявил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что ответные действия будут реализованы только после подтвержденной информации о недружественных действиях.

Набиуллина: ЦБ возвращает замороженные активы России

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил странам ЕС потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.