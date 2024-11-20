Индекс Мосбиржи перестал падать после принятия ядерной доктрины

«Ведомости» рассказали, что индекс Московской биржи скорректировался на фоне утверждения в России обновленной ядерной доктрины. По данным газеты, в 15:10 по московскому времени индекс биржи вырос на 0,7 процента, до 2649 пунктов.

Во вторник, 19 ноября, индекс Мосбиржи снижался более чем на три процента на фоне геополитической напряженности и приостановки торгов. Однако 19 ноября президент РФ Владимир Путин также утвердил обновленную ядерную доктрину. «Ведомости» считают, что индекс прекратил падение из-за принятия этого документа.

В доктрину включили возможность ответа на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными странами. Сообщалось, что ответ может последовать в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов.