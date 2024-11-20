Россияне стали больше тратить на ювелирные украшения

В России зафиксирован рост трат на ювелирные украшения. За неделю с 28 октября по 3 ноября показатель увеличился на 31,5% в сравнении с таким же периодом 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на обзор ЦМАКП, сделанный на основе данных «СберИндекса».

Траты возросли в связи с увеличением доходов россиян, говорится в материале. По данным Росстата, за первую половину 2024 года зарплаты в среднем повысились на 18% в годовом выражении, до 83,5 тыс. рублей.

Как стало ранее известно, по итогам первого квартала 2024 года, рынок ювелирной розницы России в денежном выражении составил 106,5 млрд рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода 2023 года.

Ранее сообщалось, что, по данным Почта Банка, в период распродажи 11.11. россияне нарастили траты на покупку смартфонов, бытовой техники, мебели и одежды. Число операций увеличилось на 32%, а расходы на эти цели возросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.