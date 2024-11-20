Цены на бензин снова начали расти на российской бирже

Цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду начала расти. Так, за среду цена на бензин АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России поднялась на 0,82%, до 60 019 рублей за тонну, следует из данных торгов.

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Кроме того, растет в цене и бензин АИ-95 - на 1,33%, до 62 879 рублей за тонну. За понедельник и вторник цена на АИ-92 и АИ-95 снизилась примерно на 4%. При этом на минувшей неделе стоимость повысилась. Рост последовал за объявлением о возможной отмене запрета на экспорт бензина.

Также сегодня по итогам торговой сессии подорожало летнее и зимнее дизельное топливо. Стоимость тонны летнего дизтоплива выросла на 0,35%, до 60 284 рублей, зимнего - на 0,19%, до 73 708 рублей. При этом цена на межсезонное дизтопливо упала на 0,43% - до 57 927 рублей за тонну.

В середине августа сообщалось, что в РФ продлили ограничение на вывоз бензина до 31 декабря 2024 года. Данное решение приняли для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса.