Россия увеличила закупки конфет с алкоголем из Европы

Российская сторона в сентябре закупила шоколад, включая шоколадные конфеты, из Евросоюза на 52,1 миллиона евро, что является максимумом с ноября 2023 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

Экспорт шоколада в Россию увеличился в 1,4 раза в сравнении с предыдущим месяцем, до 52,1 миллиона евро. Данная цена является рекордной с ноября прошлого года. Тогда фирмы РФ приобрели кондитерские изделия на 69,3 миллиона евро.

Все виды шоколада показали рост по объему ввоза. Наибольший спрос пришелся на шоколадные конфеты с добавлением алкоголя. Рост стал почти трехкратным (до 2,4 миллиона евро).

Поставки других шоколадных конфет увеличились в 2,3 раза - до 10,9 миллиона евро, а шоколада с начинками - в 1,6 раза, до 5,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что мировые цены на какао резко выросли на фоне опасений сокращения урожая в Западной Африке из-за засухи.