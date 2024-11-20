Финансисты рассказали, что будет с ценами на золото и нефть

Геополитическая нестабильность, особенно после прихода к власти в США Дональда Трампа, по прогнозам американских финансистов, спровоцирует рост цен на золото, нефть и природный газ.

Ожидается, что цена золота достигнет 3000 долларов за унцию к декабрю 2025 года из-за усиления торговых войн и опасений по поводу финансовой стабильности США. Центральные банки могут увеличить закупки золота в качестве резерва.

Цена на нефть Brent, по прогнозам, будет колебаться в диапазоне 70–85 долларов за баррель, но может вырасти еще больше в случае ужесточения санкций против Ирана и ограничения поставок нефти. Усиление поддержки Израиля со стороны США также повышает риски.

Как передают «Аргументы недели», цены на природный газ в Европе вырастут из–за холодной погоды и отказа от российского газа.

Торговая война между США и Китаем может привести к росту спроса на российскую сою, кукурузу и мясо, заменяя американские поставки на китайском рынке. В целом, эти прогнозы представляют собой благоприятные перспективы для России, крупного экспортера золота, нефти, газа и сельскохозяйственной продукции.

Американский миллиардер–инвестор Пол Тюдор Джонс заявил, что криптовалюты защищают от инфляции лучше, чем золото.