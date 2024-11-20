В Госдуме рассказали о трудностях в туристической отрасли России

Туристическая отрасль России испытывает острый дефицит кадров, заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. При этом он отметил, что данный сектор демонстрирует стабильные темпы роста.

Развитие туризма в России обсудили на заседании профильной комиссии Госсовета с участием глав регионов, представителей федеральных министерств, парламента и туриндустрии.

«Вопрос дефицита кадров в настоящее время характерен для всех отраслей экономики, но для туристической отрасли он имеет особое значение. За последний год число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса выросло в среднем на 40%, при этом количество соискателей за аналогичный период уменьшилось на 5%, что свидетельствует об остром дефиците кадров в этой сфере», — сказал Тарбаев.

Он отметил, что по итогам 2023 года, согласно данным Института экономики РАН, дефицит кадров в туристической отрасли составил примерно 4,8 млн человек. По его словам, с учетом количества запланированных мероприятий, реализация которых предусмотрена в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», прогнозируемая потребность отрасли в кадрах составит дополнительно около 400 тысяч человек.

«С учетом приведенных данных, существующая система подготовки кадров для индустрии туризма требует значительных изменений, внедрения более эффективных механизмов организации учебного процесса, совершенствования методики определения потребности в специалистах различных профилей и квалификаций, разработки современных образовательных программ и стандартов», — отметил депутат.

Он добавил, что важной составляющей этой работы должно стать активное участие органов власти регионального уровня, отраслевых профессиональных общественных объединений и организаций. Кроме того, в ней должны принять участие непосредственно сами предприятия туристско-рекреационного комплекса.

Ранее Тарбаев рассказал, что россиянам доступны туры на космодром Байконур в дни запуска ракет. Парламентарий отметил, что наблюдать за стартами собираются до двух тысяч человек.