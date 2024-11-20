С начала текущего года отпускная стоимость говядины в России продемонстрировала значительный рост. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты Национального союза мясопереработчиков (НСМ).

Еще в 2023 году в период с 11 по 17 ноября стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий доходила до 566 рублей за килограмм, однако уже в 2024-м цена говядины для мясоперерабатывающих предприятий составила рекордные за три года 700 рублей за килограмм.

Для продавцов цена говядины поднялась в среднем на 13 процентов с начала года. В ноябре продукция подорожала на 5,2 процента. По словам поставщиков, рост стоимости связан с увеличением отпускных цен на белорусских заводах. Данные предприятия - крупные поставщики говядины в Россию, говорится в материале.

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Ранее «Российская газета» писала, что, по мнению экспертов, в 2024 году потребление мяса в стране обновит рекорд, достигнув 83 кг на человека в год.