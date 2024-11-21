Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 95 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

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По данным на 06:30 по Москве, цена биткоина составляла 95,7 тысячи долларов.

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С начала ноября криптовалюта уже несколько раз била рекорды. Ее цена превышала 76 тысяч долларов 6 ноября. Тогда стоимость биткоина начала стремительно расти на фоне проходивших в США президентских выборов. Криптовалюта обновляла исторический максимум дважды за день. Затем, 8 ноября, стоимость биткоина выросла до 77 тысяч долларов.

Последний исторический максимум биткоина был зафиксирован 20 ноября. Тогда криптовалюта поднялась до 94 тысяч долларов.