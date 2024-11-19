Вучич рассказал, по какой цене Сербия покупает газ из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна платит за газ из России всего 60-63% от его рыночной цены. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего обращения к гражданам Сербии. По словам политика, в отопительный период расход газа в его стране растет до рекордных показателей, но низкая цена за газ позволяет ему думать, что у сербов будет достаточно газа.

«Нам предстоят разговоры с российской стороной и уверен, что мы сможем достичь благоприятного договора. Сейчас платим за газ по цене в 323 доллара за 1000 кубометров, цены меняются поквартально, а цена на рынке сейчас на TTF составляет 520 долларов за тысячу кубометров. Как видите, у нас 60-63% рыночной цены газа, что нам дает огромные шансы на газовых электростанциях производить энергию и снабжать население», — рассказал он.

Вучич также добавил, что сейчас в газовом резерве Сербии находится 504 миллиона кубометров топлива. Кроме того, там также находится 2,5 миллиона тонн угля.