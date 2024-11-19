Курс доллара выше 100: почему и как надолго?

14 ноября 2024 года курс доллара превысил психологически значимый уровень в 100 рублей, а на этой неделе американская валюта закрепляется выше этой отметки. Сегодня на внебиржевом рынке доллар США подорожал на 82 коп., до 100,58 руб., а евро укрепился на 62 коп., до 106,35 руб.

Официальный курс доллара ЦБ РФ сегодня превысил 100 рублей впервые с 10 октября 2023 года.

Независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин считает, что рост курса доллара по отношению к рублю вызван следующими обстоятельствами.

«1. Ростом индекса доллара по отношению к корзине мировых валют на фоне успеха кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. 2. Снижением учетной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов - до уровня 4,5–4,75% годовых. 3. Продолжение снижения экспортной выручки от продажи нефти и роста объемов импорта в преддверие Нового года. Снижение экспортной выручки связано в выполнение Россией обязательств перед ОПЕК+. Кроме того, нефть марки Brent подешевела до 70,6 долларов за баррель, соответственно и российская нефть марки Urals до 65.80 долларов за баррель», - отметил эксперт.

Он добавил, что по последним данным ЦБ сальдо торгового баланса в октябре по отношению к сентябрю снизилось.

4-м пунктом эксперт назвал то, что сохраняются сложности импортеров с проведением трансграничных платежей, а 5-м - выгодность ослабления курса рубля для российского бюджета для его исполнения.

По прогнозу эксперта, далеко от отметки 100 рублей курс доллара до конца года не уйдет.

Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 20 ноября.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 9 копеек — до 100,0348 руб. Курс евро вырос на 27 коп. до 105,7338 руб.

Китайский юань поднялся на 22 коп. до 13,7744 руб.