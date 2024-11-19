Обновление ядерной доктрины России потрясло мировые рынки

Новость об обновлении ядерной доктрины России потрясла мировые рынки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,5%. Доходность казначейских облигаций Соединённых Штатов снизилась примерно на семь базисных пунктов.

«Иена выросла на 0,8% по отношению к доллару, франк вырос до самого сильного уровня по отношению к евро с августа», — отмечают авторы материала.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину страны.

В обновлённой ядерной доктрине России определили условия применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что ядерное сдерживание предполагает понимание потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.