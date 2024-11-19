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ČTK: объем поставок газа из РФ в Чехию в ноябре резко возрос

Объем поставок российского природного газа в Чехию резко возрос в ноябре текущего года. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Чехия нарастила импорт российского газа
© РИА Новости

По его данным, в этом месяце поставки газа, который республика получает транзитом через Словакию, составили более 95% от общего объема закупок этого вида энергетического сырья.

Аналитики связывают резкое увеличение поставок газа из РФ, главным образом, с его значительно более низкой стоимостью по сравнению с другими источниками.

Между тем, как отмечает агентство, в течение 2024 года основные закупки газа для Чехии производились у альтернативных поставщиков и прокачивать в страну транзитом через Германию.

Экономика