Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о снижении в России налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении социально значимых товаров, а также высказался о необходимых для снижения цен на продукты мерах.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предусматривает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на социально значимые товары. Как пишет газета «Известия», законопроект будет внесен в Госдуму. Согласно проекту, этот налог на определённые товары, критически важные для широких слоев населения, предлагается снизить с 10 до 5 процентов. Однако если инфляция по конкретной группе товаров за прошлый год окажется выше общего уровня инфляции, ставка налога на добавленную стоимость для этих товаров может быть снижена до нуля. Этот шаг должен способствовать стабилизации цен на товары первой необходимости. Предложенная система налогообложения касается продуктов питания, таких как мясо скота и птицы и другая мясная продукция, молоко и молочные изделия, яйца, растительное масло, маргарин, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, а также товаров для детей (например, детские кровати, коляски, одежда и трикотаж).

Согласно данным ЦБ, у нас годовая инфляция опережает целевую и превышает 8%. Это, в том числе, касается и социально значимых товаров. Так что инициатива депутатов, конечно, заслуживает внимания – снижение НДС определенным образом может повлиять на цены. Однако здесь есть масса подводных камней, которые могут нивелировать позитивный эффект от такой меры. Прежде всего, нужно обратить внимание на ценообразование в категории социально значимых товаров, в особенности если мы говорим про продукты питания. Нужно понимать, где возникают точки повышенного роста цен, а также причины удорожания. Тем более мы видим, что по отдельным видам социально значимых товаров рост цен в отдельные периоды может достигать десятки процентов. Поэтому с точки зрения управления ценами в первую очередь надо смотреть на затратную часть компаний, участвующих в производстве и реализации социально значимых товаров. К примеру, если у производителей есть импортная составляющая, то это всегда означает повышенные затраты. Если у них есть кредитная составляющая, то с учетом роста ключевой ставки это тоже серьезнейшим образом влияет на возможность оперативного получения займа, на возможность обслуживания долга и, безусловно, сказывается на ценах на конечную продукцию. В товаропроводящих цепочках - в дистрибьюции и в розничных сетях – тоже зачастую речь идет о масштабных недобросовестных практиках, о различных наценках, об искусственных посредниках. Все мы слышали истории о том, что наценки на отдельные товары могут достигать десятков процентов. Таким образом, если мы посмотрим на структуру ценообразования, то мы поймем, что снижение НДС с 10 до 5 процентов может никаким образом не повлиять на стоимость конечной продукции, на которую влияет масса других факторов – как объективных, так и субъективных, связанных с недобросовестными практиками. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

В настоящее время более правильным со стороны депутатов было обратить внимание на механизмы формирования цен на социально значимые товары, считает эксперт.

«Прежде всего, здесь нужно обратить внимание на распределительное звено, когда на пути от производителей социально значимой продукции, в том числе сельхозпроизводителей или переработчиков продуктов питания, до потребителя есть масса посредников, в результате чего стоимость товара порой возрастает даже не на десятки процентов, а в разы. Если решить вопросы в данном звене, в том числе с помощью продуманных законодательных инициатив, то это действительно может сказаться на инфляции, это действительно смогут ощутить все потребители. А если заниматься лишь вопросами, связанными с НДС, то с большой долей вероятности проблема не будет решена полностью», - заключил специалист.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» оценил реальное повышение цен на продукты питания в 2024 году в России в 50-100%.