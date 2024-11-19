Набиуллина предупредила о риске "хронического недуга" высокой инфляции
ЦБ РФ должен действовать решительно, чтобы недуг высокой инфляции "не стал хроническим".
Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.
"Наша политика направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост экономики невозможен. Инфляция остается высокой уже четвертый год подряд. И за эти четыре года накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса, и это заставляет нас действовать решительно, чтобы недуг [инфляции] не стал хроническим", - отметила Набиуллина.