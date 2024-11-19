Набиуллина заявила об уникальной ситуации в экономике РФ

В России впервые задействованы практически все ресурсы в экономике при рекордно низкой безработице 2,4%, заявила на пленарном заседании Госдумы глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы — 2,4% — у нас не было никогда», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы ЦБ России, в мире мало стран с таким же низким показателем безработицы.

При этом, по опросам ЦБ, 73% предприятий в России сейчас испытывают нехватку кадров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что рост ВВП России составит 3,9% по итогам года.

Вице-премьер России Алексей Оверчук также отмечал устойчивость российской экономики.